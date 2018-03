Conto alla rovescia per la stagione balneare, ecco dove non si potrà fare il bagno

Si avvicina la bella stagione, ma nell'Agrigentino saranno tanti i tratti di costa dove non sarà possibile fare il bagno. Decine di chilometri di spiaggia non sono fruibili soprattutto a causa dell'inquinamento.

Come nel caso di Sciacca, dove non sarà possibile tuffarsi a Lido Salus, vallone Cansalamone ed alla foce di mezzo del torrente Ganetici. A Porto Empedocle, bagni vietati, invece alla foce del torrente Re al varco Macallè. E ancora divieti alla foce del Salso, a Licata, al vallone Forte di Realmonte, alla foce del torrente Canne, a Siculiana, ed alle foci del dei fiumi Palma, a Palma di Montechiaro, e Naro ed Akragas, ad Agrigento.

Il decreto che dà il via libera alla stagione balneare 2018 porta divieti anche nelle aree portuali. Dunque, non si potrà fare il bagno nei pressi dei porti di Porto Palo, Sciacca, Siculiana Marina, Porto Empedocle, San Leone, Licata, Marina Cala del Sole, e ancora Drasy e Caos, per rischio crolli.

Divieti anche se solo temporanei, infine, in alcuni tratti dei torrenti Salsetto (Porto Empedocle) e Ganetici (Sciacca), mentre ai tratti di mare interessati da immissione, si aggiungono le aree dei fiumi Platani, Magazzolo, Carboj e Verdura.