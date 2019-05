Da Madrid a Lampedusa per uno stage di calcio, sull'isola anche David Arroyo

Da Madrid a Lampedusa, per uno stage speciale. Sull’isola più grande delle Pelagie, da qualche giorno, allenatori colchoneros osservano i piccoli campioni dell’Atletico Lampedusa

Lo stage, è rivolto, ai giocatori nell’età compresa tra 5 ed i 17 anni. L’evento sportivo è stato voluto ed organizzato dalla scuola calcio dell’Atletico Lampedusa.

La due giorni di formazione è portata avanti da campioni di alto livello. In campo, con i giovani, Carlos Exposito preparatore dei portieri della Federazione Madrileña, ed ex Atlético Madrid. In campo anche, Pamela Conti, ex giocatrice della Nazionale.

Con loro, allo stage, il campione, David Arroyo ex giocatore Del Real Madrid ed ex allenatore Atlético Madrid. Tecnica, tattica e tanto altro: il campus spagnolo terminerà oggi. Lo stage formativo ha avuto come palcoscenico al campo “Frassati”.