La rinascita dello stadio "Collura", lavori da 665 mila euro: cercansi ditte

Riqualificazione e completamento del campo di calcio comunale - il "Vincenzo Collura" di via Dello Sport - di Porto Empedocle. Lavori che hanno una base d'asta di 665 mila euro e per i quali, adesso, il Comune cerca operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse dovranno arrivare al settore Lavori pubblici, in via Marconi, del palazzo di città entro mezzogiorno del 5 novembre.

Con questi lavori lo stadio di Porto Empedocle - inagibile - dovrebbe risorgere: verrà rifatto il muro di cinta e verrà riqualificato l'intero campo di calcio. Si ripristinerà dunque il terreno di gioco in erba sintetica, verranno sistemati i servizi connessi come gli spalti e spogliatoi. Con la riqualificazione dello stadio "Collura" saranno tante le società sportive locali che potranno tornare ad usufruire dello stadio, ma questa volta sarà moderno e funzionale.

L'iter per l'ammodernamento dello stadio era partito diversi anni addietro con la precedente amministrazione.