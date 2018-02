Sanità, stabilizzazioni in vista per il personale precario dell'Asp

Stabilizzazioni in vista per il personale precario dell'Asp di Agrigento. Lo ha reso noto il responsabile del dipartimento Sanità della Cisl Fp, Giovanni Farruggia, dopo un incontro con il commissario dell'azienda sanitaria, Gervasio Venuti.

Atti deliberativi sono stati già predisposti per 27 posti di collaboratore professionale sanitario infermieristico e 4 posti di operatore socio-sanitario. "Dal piano triennale di assunzione - si legge in una nota della Cisl - si evince, inoltre, la disponibilità di posti necessaria per poter stabilizzare tutto il personale precario incaricato con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere".

"Relativamente al personale contrattista della categoria B (coadiutori amministrativi e operatori tecnici), inseriti in graduatoria, - fanno sapere dalla Cisl - in base ai posti disponibili nel piano triennale delle assunzioni, sarà tutto stabilizzato, secondo la procedura di reclutamento previsto".