Fine del precariato per i lavoratori dello Iacp: via alle stabilizzazioni

Il collegio sindacale dello Iacp di Agrigento ha reso parere favorevole al piano di fabbisogno approvato dall’Ente: questo spalancherà le porte alle stabilizzazioni del personale.

Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario Gioacchino Pontillo. “La procedura già avviata ad inizio anno – spiega - viene quindi portata a compimento e rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che il governo regionale ha ritenuto strategico e prioritario. Ringrazio la direttrice dell’'Ente Siragusa ed il responsabile del servizio finanziario e personale Cacciatore, oltre che il collegio sindacale composto da Genuardi e Mazzotta. Avere dato stabilità lavorativa a 22 lavoratori di categoria C e D, dopo diversi anni di precariato – continua Pontillo - ritengo possa rappresentare un grande risultano raggiunto, per la funzionalità dell Ente e per la serenità di ventidue famiglie siciliane”.

Insomma, continua l’opera di efficientamento e riordino dell’Istituto, “missione – dice in conclusione il commissario - affidatami dal governo regionale con l'assessore regionale Marco Falcone, vero artefice di questo cambio di passo che sta vivendo lo Iacp di Agrigento”. Un’azione di miglioramento dell’efficienza che è passata in questi mesi per un’attenzione particolare alla tematica della lotta all’evasione ed elusione, ma anche dal miglioramento dei rapporti con i comuni.