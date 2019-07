Stabilizzazioni al Comune di Sant'Angelo, la Cgil: "Grande soddisfazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

IERI ANCHE IL COMUNE DI SANT’ANGELO SI E’ AGGIUNTO ALL’ELENCO DEI COMUNI CHE DURANTE L’ANNO IN CORSO HANNO STABILIZZATO.

Dopo quasi trent’anni di lavoro svolto presso l’Ente, da ieri trentacinque lavoratori “Precari” hanno un Contratto a Tempo Indeterminato a 24 ore settimanali.

Si tratta di personale qualificato appartenente alle categorie C ed A, ormai da tempo inserito nell’attività lavorativa dell’Ente.

Con grande soddisfazione, dichiarano il Segretario Generale Enzo Iacono ed il Coordinatore Provinciale degli Enti Locali della F.P. CGIL Pietro Aquilino, registriamo con soddisfazione l’avvenuta stabilizzazione dei trentacinque lavoratori precari del comune di Sant’Angelo Muxaro.

Ciò è potuto realizzarsi grazie al grande lavoro svolto in sinergia tra il sindacato, l’Amministrazione Attiva con in testa il giovane Sindaco Angelo Tirrito sapientemente coadiuvati dagli organi dirigenziali comunali, interessati: il Segretario Comunale Michele Giuffrida ed il Responsabile Finanziario Calogero Zuccarello, i quali, hanno dato seguito a quanto precedentemente concordato con le OO.SS. di categoria in sede di Contrattazione Decentrata, curando tutta la parte burocratica degli Atti propedeutici al raggiungimento dell’obbiettivo.

Ieri la comunità di Sant’Angelo Muxaro, ha vissuto un’ indimenticabile giornata, che sicuramente resterà impressa nella memoria di ognuno per diverso tempo, infatti, con la firma dei Contratti a Tempo Indeterminato, dopo quasi trent’anni, al comune di Sant’Angelo Muxaro da oggi non vi saranno più precari.

Pietro Aquilino ed Enzo Iacono, stigmatizzano quanto sia stato importante ed utile il ruolo svolto dal Sindacato per poter raggiungere questo storico ed indelebile risultato, ed auspicano che al più presto tutti i comuni della Provincia che ancora non hanno concluso tale percorso, possano farlo prima possibile.



