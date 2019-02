Stabilizzazione dei precari, ecco tutti i passi che dovrà muovere il Comune

Il Comune di Agrigento procederà alla stabilizzazione dei precari. E risulta anche dal piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, approvato con delibera della Giunta. Lo chiarisce l’amministrazione comunale, sindaco Lillo Firetto in testa. In un recente incontro fra sindaco, segretario generale e dirigente del settore Servizi finanziari, nonché con i rappresentanti sindacali, l’amministrazione ha chiarito come muoversi per completare l’iter delle stabilizzazioni. E il primo passo – quello dell’approvazione del regolamento delle stabilizzazioni – è stato già mosso nelle ultimissime ore. Ma adesso cosa c’è da fare?

Adesso – secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale – occorrerà approvare il piano del fabbisogno del personale per l’anno 2019, precisando i profili professionali da coprire tramite le procedure di stabilizzazione.

Ma c’è già un però. L’effettiva assunzione del personale da stabilizzare non potrà avvenire sino a quando l’ente non avrà approvato i documenti contabili di programmazione e rendicontazione finanziaria: bilancio di previsione 2019-2021, rendiconti 2017 e 2018 e bilancio consolidato 2017 e 2018. Come dire, insomma, che i tempi per le assunzioni non saranno certamente rapidissimi. Dopo l’approvazione del piano fabbisogno del personale si potrà comunque procedere alla pubblicazione degli avvisi pubblici per le procedure di stabilizzazione fissando le date per lo svolgimento delle eventuali prove di esami che sono previste per i lavoratori appartenenti alle categorie C e D.