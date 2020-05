Precari all'Asp, insorge il sindacato: "Chiamiamo eroi i medici e poi li licenziamo?

La stabilizzazione dell’Asp non è ancora finita. L’aver messo in regola diversi lavoratori non ha placato le polemiche. A volere fare luce è la Cgil. Il sindacato dei lavoratori non intende fermarsi. “Stabilizzazione? Non ci fermiamo, non abbiamo ancora finito”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono queste le parole di Antonio Cutugno. "C’è ancora una parte che merita attenzione - dice il responsabile area Sanità Cgil - mi riferisco a primari, medici e infermieri, tecninici di laboratorio, ostetriche, che non rientrano in questo processo perché non dispongono dei parametri posti dalla legge Madia. Non dimentichiamo il personale aggiunto per fronteggiare l’emergenza Covid 19, li chiamiamo eroi e poi li licenziamo?”. Parole importanti quelle espressa da Cutugno. “Un’azienda che deve fronteggiare lo scoppio dell’epidemia deve essere solida”.