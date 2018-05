Stabilizzazione dei precari della sanità, ottimismo dopo il vertice fra Cgil e Asp

Aria di ottimismo dopo il vertice fra la Cgil e l'Azienda sanitaria provinciale sul tema della stabilizzazione dei precari. Al vertice in Prefettura hanno preso parte, fra gli altri il commissario straordinario dell'Asp Gervasio Venuti, il dirigente delle Risorse umane Beatrice Salvago, il segretario regionale del sindacato Alfonso Buscemi e il coordinatore provinciale Sanità della Cgil, Antonio Cutugno.

"E’ importante sottolineare - commentano i due sindacalisti - il clima positivo venutosi a creare nel tavolo di concertazione in Prefettura. La discussione non si è chiusa perchè il commissario non è convinto rispetto alla possibilità di allargare il numero dei posti alla categoria C. Ci incontreremo di nuovo in settimana per cercare di chiudere la questione".