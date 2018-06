Srr, altro faccia a faccia: riunione dei sindaci per il nuovo consiglio 

Tutto pronto per la riunione di domani, attorno ad un tavolo sono pronti a confrontarsi i sindaci dei 17 comuni che fanno parte dell’assemblea Srr: società di regolamentazione dei rifiuti, “Agrigento Ovest”.

Alla base dell’incontro vi è l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione. Secondo l’edizione del Giornale di Sicilia, tutto nasce dopo le dimissioni di due dei tre componenti, Vanessa Girgenti, di Villafranca Sicula, che ha lasciato per ragioni familiari, e Ignazio Mistretta, di Menfi, che, invece, dopo la seduta del consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio, ha lasciato la Srr per ragioni che attengono al personale, in polemica con il presidente, Stefano Greco Lucchina, di Santo Stefano di Quisquina.

Dopo le elezioni dei nuovi sindaci, ci sarà una nuova riunione. “Sono amareggiato per quello che è successo - spiega Greco Lucchina – e se mi chiedono di dare la mia disponibilità dovrò pensarci. Io ho già chiesto ai sindaci, in ogni caso, di andare avanti se vogliano puntare alla riapertura degli impianti e ad aumentare la differenziata. I sindaci sono stati tutti favorevoli nell’andare avanti per fare funzionare gli impianti, potenziarli e incrementare la differenziata nell’Ato”.