Danni a causa delle raffiche di vento, sradicato un albero in centro città

Forti raffiche di vento in città, ed attenzione massima. In via Manzoni rami spezzati e controlli che si sono più che mai intensificati. Ad essere sradicato è stato un grosso ramo di un albero di Eucalipto.

Il fatto è accaduto in una villetta antistante lo stadio via Esseneto. Non dovrebbero esserci feriti. Sotto non c’erano neppure delle auto in sosta. ​L’allerta meteo, stando a quanto fatto sapere dalla Protezione civile, durerà fino alla mezzanotte di quest’oggi.

