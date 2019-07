Spray urticante nell'atrio della stazione, aperta un'inchiesta: acquisiti filmati

La polizia di Stato – gli agenti della Squadra Mobile della Questura, in particolare, - stanno acquisendo tutti i filmati delle telecamere interne ed esterne alla stazione ferroviaria di Agrigento Centrale. E lo stanno facendo nel tentativo di identificare l’autore di quello che è stato un gesto sconsiderato: a mezzogiorno di domenica qualcuno ha spruzzato del gas urticante nell’atrio del piano terra della struttura ferroviaria. Quattro le persone che sono rimaste intossicate, leggermente intossicate. E’ stata aperta un’inchiesta – fino alla tarda mattinata di ieri ancora a carico di ignoti – per cercare di far luce su quello che, di fatto, è stato un episodio inquietante. C’è da capire, infatti, chi è stato e per quale motivo abbia spruzzato nell’atrio del piano terra della stazione ferroviaria quel gas che ha provocato senso di stordimento e difficoltà respiratorie a quattro persone. E il tutto è accaduto in occasione della seconda domenica di festeggiamenti e riti in onore di San Calogero, compatrono di Agrigento.

I filmati acquisiti, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, dalle telecamere interne ed esterne alla stazione ferroviaria dovranno, naturalmente, essere analizzati e studiati per cercare di capire se abbiano o meno ripreso qualcosa di interessante a livello investigativo. Qualche indizio che conduca all’identificazione dell’autore di un gesto che, nonostante il trascorrere delle ore, anche ieri appariva veramente senza alcuna spiegazione.