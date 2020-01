Asilo ai minori stranieri non accompagnati, ok alla prosecuzione del progetto  

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti, ha approvato la prosecuzione del progetto “Siproimi” per i servizi d’asilo e accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

Il Comune di Sciacca, già componente della rete di accoglienza Siproimi (ex SPRAR), inoltrerà adesso formale istanza al Ministero dell’Interno chiedendo ogni autorizzazione al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per lo svolgimento dei servizi previsti nel progetto per il triennio 2020/2022.