Sposini litigano per pagare il conto del ricevimento: interviene la polizia

Ai matrimoni si litiga. Capita fra amici – che tanto amici non sono visto che rovinano, se l’atmosfera si fa tesa, il giorno più bello degli sposi -, fra parenti, talvolta anche fra consuoceri. Difficilmente accade però quanto si è verificato in una sala trattenimenti di Agrigento. Perché al ristorante, al momento di pagare il conto, hanno litigato proprio i neo coniugi. E non è stato un semplice battibecco, dovuto magari alla tensione accumulata durante il tour de force degli ultimi preparativi o della stessa, convulsa, giornata del matrimonio. I due giovani coniugi, al momento di pagare il conto, non sono riusciti a trovare l’accordo su chi dovesse pagare, o meno, determinati invitati. Un lite che non è passata inosservata perché, ad un certo punto, davanti al ristoratore, uno dei due è andato in escandescenze ed ha mandato in frantumi alcuni suppellettili del locale.

Il ristoratore non ha potuto far altro che comporre il “113”. E dalla sala operativa della polizia di Stato, la segnalazione è stata “smistata” alla pattuglia della sezione “Volanti” più vicina. I poliziotti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Agrigento, una volta giunti sul posto, hanno riportato la calma e hanno cercato – anche se non è stato semplice – di ricostruire le motivazioni per le quali si fosse arrivati addirittura a litigare e a creare danni a margine di quella che avrebbe dovuto essere, per la coppia, la più bella giornata della loro vita.

Chiarito il motivo – pare squisitamente economico – i poliziotti hanno, naturalmente, invitato tutte le parti a formalizzare querela. Soprattutto è stato invitato il proprietario del ristorante-sala trattenimenti a denunciare, qualora lo avesse ritenuto opportuno, i neo coniugi per il danneggiamento subito.