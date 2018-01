"Sportello Amico", effettuati una decina di screening gratuiti per malattie cardiache

Visite mediche gratuite del cardiologo Giovanni Vaccaro, nell’ambito del progetto “Sportello Amico”, e l’avvio del servizio di assistenza a favore dei cittadini-consumatori con disagio economico, da parte degli operatori dell’associazione Federconsulatori, guidata dall’avvocato Ilenia Capodici. Queste due iniziative hanno caratterizzato la giornata di oggi dell'associazione "Volontari di Strada" di Agrigento.

Il dottor Vaccaro, al quale, prima di iniziare il suo lavoro, la presidente Anna Marino ha donato un K - way con il logo dell’Associazione Volontari di Strada, ha effettuato una decina di screening gratuiti per malattie cardiovascolari, elettrocardiogrammi e accertamenti vari diretti alla prevenzione di malattie cardiache. In tutto ciò, Vaccaro è stato assistito dagli operatori dell’associazione Gise Co.Re.Sa., diretta da Sandro Bennici, che svolge attività di protezione civile e servizio ambulanze con personale altamente qualificato. E un’ambulanza ha sostato davanti alla sede dell’associazione, al viale della Vittoria, per tutto il periodo delle visite.

“E’ stata una giornata intensa, vissuta soprattutto sotto il profilo umano – sottolinea Vaccaro - . Sono stato a stretto contatto con una realtà difficile, con persone che effettivamente non possono permettersi di pagare visite mediche specialistiche. Ed è per questo che ho aderito con entusiasmo all’invito dei Volontari di Strada che da tempo si occupano delle famiglie bisognose di Agrigento”.

“Battesimo”, sempre oggi, per lo sportello di tutela, assistenza e consulenza ai consumatori, gestito Ilenia Capodici, alla quale, anche in questo caso, la presidente Anna Marino, ha donato una maglietta con il logo dell’associazione. Numerosi i cittadini-consumatori che, stamani, si sono rivolti ai legali esperti della Federconsumatori per chiedere assistenza sulle materie più controverse, quali bollette telefoniche, idriche, dei rifiuti ed altre ancora.

“Assieme ai miei colleghi Anna Macaluso e Pietro Lauricella – sottolinea Ilenia Capodici – abbiamo messo a disposizione le nostre competenze e professionalità a favore dei cittadini meno abbienti segnalati dai Volontari di Strada, fornendo ragguagli ed informazioni. Ma soprattutto abbiamo assicurato loro assistenza legale gratuita per qualsiasi iniziativa volessero intraprendere perché vogliamo garantire la difesa dei diritti a quelle famiglie che non hanno le possibilità economiche”.

“È stata una giornata molto positiva e ricca sotto il profilo umano - sottolinea la presidente Anna Marino -. Non posso che esprimere la mia grande soddisfazione e il mio ringraziamento per la disponibilità dimostrate dai professionisti chiamati in causa, e soprattutto per la risposta dei nostri assistiti ai quali va sempre la nostra massima attenzione”.