Ritrovate in spiaggia due mine anticarro tedesche, s'attendono gli artificieri

Si attende l’arrivo degli artificieri di Palermo, del reparto guastatori dell’Esercito, per eliminare in sicurezza le nuove mine anticarro ritrovate nella mattinata di Ferragosto nella località balneare di Lido Fiori a Menfi. Si tratta - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - di mine anticarro tedesche. Sull’area transennata è stato apposto un divieto di transito e balneazione per un raggio di 200 metri.

I due nuovi ordigni bellici sono stati trovati dai bagnanti negli stessi luoghi dell’altra coppia di ordigni ritrovati a fine luglio. Bagnanti che nella notte di ferragosto, con buona probabilità li hanno trovati e adagiati uno vicino all’altro sulla battigia. Il Comune di Menfi ha provveduto a transennare il tratto di spiaggia, apponendo idonei cartelli monitori di divieto al fine di garantire la privata e pubblica incolumità.