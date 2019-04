Niente più pericoli, la spiaggia di Eraclea Minoa torna fruibile

Via alberi e pericoli da Eraclea Minoa e stop ai divieti. Una delle spiagge più belle dell’Agrigentino, è stata messa nuovamente in sicurezza. Sono stati revocati, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, i divieti che ne vietavano l’accesso. Una conquista importante anche e soprattutto per le diverse strutture ricettive che operano in quella zona.

“Sono lieto di comunicarvi - ha fatto sapere Santino Borsellino, sindaco di Cattolica Eraclea - che, tramite ordinanza in concomitanza con gli enti competenti, è stato revocato il divieto per la fruibilità della pineta e delle vie di accesso per la spiaggia di Eraclea Minoa. Come promesso, abbiamo fatto il possibile per cercare di rendere sicura la pineta e la spiaggia così da rendere possibile la fruizione e riprendere l'attività per i lidi e ristoranti presenti. Abbiamo ottenuto questa piccola vittoria”.