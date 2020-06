Spiaggia invasa dai rifiuti: incivili in azione a San Leone

L'estate è ormai iniziata, e, con le nuove prescrizioni previste per la Fase 3, tanta gente si è riversata sulle spiagge agrigentine. La conseguenza è stata però, in alcuni casi, che gli arenili si sono trasformati in veri e propri immondezzai.

Le foto a corredo di questo articolo, ad esempio, raccontano quale era la situazione lungo il viale Dune questa mattina a causa certamente di incivili che, dopo aver goduto della spiaggia magari nelle ore serali, non si sono posti problemi ad abbandonare la spazzatura.

Una situazione di degrado che è sociale prima che "urbano", e rispetto alla quale sono necessarie misure ben più complesse di quelle meramente repressive.