Ferragosto 2019, San Leone si regala delle spiagge pulite

La città, questa mattina, si è svegliata con le spiagge pulite. Trascorsa la notte più lunga dell’estate, quella di Ferragosto, gli agrigentini ed anche i turisti, possono godersi una giornata di mare e relax.

Si, perché, le spiagge del litorale sanleonino sono state ripulite dalle prime luci dell’alba. La ditta delle pulizie incaricata da Palazzo dei Giganti ha operato nel migliore dei modi.

Qualche bagnante, però, incurante dei divieti, ha scelto di montare ugualmente la tenda. Questa mattina è saltato agli occhi anche qualche gazebo.

“Questa mattina le spiagge sono state pulite, grazie ad un ottimo lavoro della ditta incaricata per le pulizie – dice l’associazione MareAmico. Lo stesso non si può dire per i controlli in spiaggia: a Cannatello e lungo il viale delle Dune, soprattutto sulla spiaggia della pubblica sicurezza, decine e decine di tende e gazebo hanno invaso l'arenile, in barba a tutti i proclami e l'ordinanza che lo vietava”.