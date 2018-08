Spiagge negate ai disabili, Zicari: "E' l'indifferenza che fa più male"

Spiagge negate ai disabili in gran parte del litorale Agrigentino. Risultano "assenti i servizi per disabili motori" da Lampedusa a Menfi, nessun servizio nelle spiagge delle riserve naturali di Torre Salsa (tra Siculiana e Montallegro) e della foce del fiume Platani (tra Cattolica Eraclea e Ribera).

"Ad Agrigento - ha detto, al Giornale di Sicilia, Angela Zicari, presidente dell’associazione Amici Onlus - non ci sono spiagge accessibili per persone con disabilità, una situazione che ci ha sempre rammaricato e che abbiamo sempre segnalato. Quest’anno, già nel mese di febbraio, all’amministrazione comunale avevamo segnalato la situazione e avevamo proposto di riunire tutti i gestori degli stabilimenti balneari per potere insieme a loro rendere le spiagge accessibili alle persone con disabilità. Questo è stato inosservato da parte dell’amministrazione e non c’è stato nessun riscontro. Di fatto, anche quest’estate, in moltissime spiagge non è stata garantita l’accessibilità prevista dalla legge. Questo ha ricadute negative anche per il turismo. I lidi balneari non sono accessibili o comunque non hanno quegli strumenti, quegli ausili, che possano permettere di raggiungere la battigia e anche di fare il bagno, che possano consentire di fruire le spiagge in maniera normale, come dovrebbe essere. Una situazione che, a dire il vero, denunciamo ormai da anni e che anche quest’anno abbiamo segnalato nella speranza che si potesse fare qualcosa tutti insieme, pubblico e privato, perché siamo nel 2018 ed è impensabile non garantire a tutti l’accesso in spiaggia. Spesso, secondo il nostro punto di vista, è l’indifferenza che fa più male, perché con una giusta osservanza quest’anno si sarebbe potuta garantire l’accessibilità del litorale".

Replica l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Agrigento, Gerlando Riolo: "Quest’anno, per mancanza di fondi, non abbiamo potuto fare altro che chiedere il sostegno dei privati attraverso un avviso pubblico. Dalla prossima estate - aggiunge - attueremo un progetto che prevede l’attivazione di quattro postazioni fisse. Il problema, bussando alla Regione, sarà risolto".

Una situazione drammatica anche se in alcune località balneari si registra qualche miglioramento. La spiaggia e il mare di Eraclea Minoa da quest’anno sono accessibili anche alle persone diversamente abili grazie e due sedie job donate dall’ex sindaco Nicolò Termine. Due sedie job sono state donate dai privati anche per la spiaggia di Siculiana Marina. Al Lido Marinella di Porto Empedocle, con i fondi raccolti durante un’iniziativa di beneficenza, è stata installata una pedana di accesso per disabili. Al Lido Fiori di Menfi è stata inaugurata nei giorni scorsi una «passerella dedicata» per consentire ai disabili, mamme con passeggino e anziani con difficoltà motorie l’accesso alla spiaggia. Passerella che è stata realizzata dai giovani soci del Rotaract grazie al sostegno del Rotary e dell’amministrazione comunale.