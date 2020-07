Spiagge libere, aggiudicato il servizio: arrivano i baywatch

Il servizio durerà 26 giorni, a decorrere dalla data di affidamento, e costerà alle casse comunali poco più di 24 mila euro. Anche per quest’anno il pericolo – di lasciare il servizio scoperto - è stato scampato: vigilanza e salvataggio, sulle spiagge libere del litorale Agrigento, verranno garantiti. Unica e sola la ditta che ha presentato un’offerta per partecipare alla procedura aperta: la “Società cooperativa Ulisse” di Porto Empedocle. La stessa che, già negli anni passati, s’è occupata appunto del servizio per l’arenile di Agrigento. La coop, che ha presentato un ribasso dello 0,1 per cento, è stata prima ammessa alla procedura aperta e poi proposta quale aggiudicataria. L’importo di aggiudicazione è stato quantificato in 23.777 euro. “L’aggiudicazione definitiva avverrà dopo aver fatto tutte le verifiche di legge” – hanno scritto, come da routine, i funzionari di palazzo dei Giganti.



Gli arenili che vanno dalla zona del Caos a contrada Zingarello saranno, dunque, anche quest’anno, "presidiati" dai bagnini e dunque saranno sicuri.



Sono state previste – dal Municipio – tre stazioni di sorveglianza e vigilanza con tanto di torrette. Il totale degli operatori impegnati giornalmente – dalle ore 9 alle 19 - sarà di 4 unità, due per turno, per stazioni di vigilanza, per un totale di 12 assistenti bagnanti di cui uno con funzioni di coordinatore. Tutto il personale che svolgerà la funzione di assistente bagnante dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e munito di adeguato brevetto – ha previsto il Comune nel capitolato d’appalto – rilasciato da enti o associazioni abilitate. Il servizio di prevenzione e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica e anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia, i baywatch dovranno comunque esserci. Così come dovranno esserci le imbarcazioni o i pattini di salvataggio, salvagente e telefoni cellulari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servirà ancora qualche altro giorno, giusto il tempo delle verifiche di legge, e non appena l’aggiudicazione diventerà definitiva, i baywatch potranno mettersi in azione. Dovrebbe accadere tutto fra la fine del mese, massimo l’inizio di agosto.