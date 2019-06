Passerelle e sedie job: le spiagge di Siculiana a portata di disabili

Sempre più accessibili ai disabili le spiagge di Siculiana Marina e Torre Salsa: montate le passerelle e consegnate due sedie job. “Come ogni anno l’amministrazione comunale è attenta alle istanze dei disabili. Abbiamo già provveduto a montare le pedane in legno che consentiranno l’accesso in spiaggia sia nel litorale di Siculiana Marina che nella spiaggia di Funcitedda a Torre Salsa. Si ringrazia il Wwf ente gestore della riserva naturale di Torre Salsa per la fattiva collaborazione. Abbiamo consegnato a due stabilimenti balneari le due sedie job donate da privati, aumentando così l’offerta e i servizi per le persone con disabilità affinché tutti possano godere del nostro mare bello e pulito”. Lo ha detto il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, oggi durante la consegna della nuova sedia job donata da Alleanza Assicurazioni al comune di Siculiana che l’ha data in comodato d’uso al lido Sabbia d’Oro. Un’altra sedia job, donata l’anno scorso da un privato cittadino, è stata assegnata allo stabilimento Lustru di Luna.

La sedia a rotelle job, carrozzina da mare prodotta dalla Neatech più venduta e scelta da numerosi stabilimenti balneari, è una sedia per il trasporto di disabili ed anziani adatta al mare, alla neve o al trekking off-road; è munita, infatti, di una coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia, ciottoli e neve). Essendo costruita con materiali in lega di alluminio che non temono l’attacco della salsedine, la carrozzina permette di entrare in acqua restando comodamente seduti.