Che show al teatro "Massimo", il pubblico balla sulle note rock del Toscanini

Al teatro Massimo di Palermo, è andato in scena "Come Alive" in collaborazione con il "Toscanini" di Ribera e il Ballet Du Nord. Un successo acclarato dai ripetuti applausi per il Toscanini Electric Ensemble che ha letteralmente trascinato il pubblico a ballare insieme ai danzatori della compagnia francese guidati dal coreografo Sylvain Groud che si è esibito in una speciale performance anche dal palco reale. Tra i musicisti dell'ensemble: direttore e chitarra solista Luca Nostro, batteria solista Sergio Calì, chitarre elettriche Francesco Tamburello, Angelo Prazza, Stefano di Costa, Davide Lauricella, Vincenzo Scaturro, Marco Alongi, Alessandro Schittone, Marco Gioè, Giuseppe Piparo, Felice Amodio, Francesco Fauci, Calogero Bruno. Bassi elettrici Vincenzo Ruffo, Sergio Morreale.

"Un successo che conferma l'elevata qualità didattica e di produzione dell'Istituto Toscanini che - dice il direttore Mariangela Longo - operando in sinergia con i più importanti teatri di produzione, riesce ad offrire ai propri giovani talenti esperienze artistiche di alto prestigio e di grande crescita professionale grazie ad un corpo docente altamente qualificato ed efficiente".