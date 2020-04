Coronavirus e buoni spesa, ecco le ditte che hanno aderito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca l’elenco aggiornato delle ditte di generi alimentari e ditte di beni non alimentari di prima necessità che hanno aderito all’iniziativa dei buoni spesa, in distribuzione in questi giorni ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.

All’elenco reso, noto lo scorso sabato, si sono infatti aggiunte altre tredici imprese commerciali che in questi giorni hanno fatto pervenire istanza, così come da avviso pubblico “aperto” diramato dal Sindaco (eventuali altre ditte interessate, possono sempre inoltrare domanda alla email protocollo@comunedisciacca. telecompost.it).

L’elenco è utile ai beneficiari dei buoni in quanto si trovano indicate tutte le ditte finora accreditate (supermercati, macellerie, panifici, ortofrutta ecc.) con relativo indirizzo dove recarsi per fare la spesa.

L’elenco viene periodicamente aggiornato.