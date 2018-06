"Spedizione punitiva per onore", confermata condanna per quattro agrigentini

È stata confermata dai giudici della Corte d'Appello di Palermo, la condanna a 6 anni e 4 mesi nei confronti dei castelterminesi Calogero, Stegano, Giuseppina Circo e Vincenzo Militello. Lo si legge sul quotidiano La Sicilia.

I quattro, nel 2012, armati di bastone e coltello, avrebbero inciso con un coltello il viso del compaesano Stefano Severino, ex fidanzato di Giuseppina Circo, convinti che il ragazzo, poco prima di separarsi dalla fidanzata, avesse consumato un rapporto intimo con la stessa. In questo modo la famiglia Circo ritenne di aver l'avato l'inta di quanto sarebbe stato subito dalla ragazza, andando via come se niente fosse accaduto.