Isola ecologica di nuovo chiusa, torna l'incubo per i cittadini

Secondo una nota formale del Comune l'isola ecologica di piazzale La Malfa, a pochi giorni dalla sua riapertura, è nuovamente fuori uso "per sopraggiunti problemi burocratici, nonostante l'impegno profuso".

La struttura era stata riaperta giovedì scorso dopo lunghe settimane di inattività pressocché totale, anche se praticamente a mezzo servizio, dato che le bilance erano ancora fuori uso e i cittadini che qui avrebbero potuto conferire i propri rifiuti non avrebbero potuto usufruire dello sconto in bolletta. "Poco male", avranno detto in molti, dato che grazie alla riapertura della struttura era divenuto possibile lasciare lì rifiuti particolari come gli sfalci di potatura o i pannolini-pannoloni usati.

Però? Tutto è stato chiuso stamattina all'improvviso perché, scopriamo, ancora oggi il Comune non è stato in condizione di completare le certificazioni per consegnare a Iseda la struttura, non consentendo quindi al privato di entrare fisicamente nell'isola ecologica e gestirla. Un passaggio necessario, dopo la firma del nuovo contratto di igiene ambientale, ma che non è stato fatto nonostante annunci e promesse.

Così ai cittadini che sono rimasti magari con la spazzatura in auto ad ammirare il cartello che indicava una chiusura a tempo indeterminato non possiamo che inoltrare le parole dell'assessore Nello Hamel, il quale "conferma la volontà di pervenire in tempi brevissimi alla riapertura dell'isola ecologica non appena risolti gli adempimenti necessari".