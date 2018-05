Spazzatrice in funzione in via Manzoni, ma il tentativo si rivela un flop

Spazzatrice automatica per la pulizia della città, tentativo fallito.

Nella mattinata di ieri gli operai delle ditte di igiene ambientale hanno tentato di ripulire la via Manzoni usando appunto una delle spazzatrici oggi in dotazione. Un tentativo, ha spiegato l'assessore Nello Hamel, non andato a buon fine, sia perché questa macchina ha la spazzola solo su un lato, e quindi per la pulizia dell'intera carreggiata sarebbe necessario un passaggio in senso vietato, ma anche perché, per ottenere risultati, bisognerebbe vietare la sosta per tutta la lunghezza dell'arteria. Quindi, la possibilità che lo spazzamento meccanizzato, una volta indicato dall'amministrazione come la panacea di ogni male, rimane una mera ipotesi.

Gallery