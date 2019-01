Volantini abbandonati, il Comune pronto al pugno duro

Abbandono dei volantini pubblicitari, il Comune cerca di ridimensionare il fenomeno. Se esistono ad oggi due distinte ordinanze (l'ultima risalente al 2015) che dovrebbero impedire la distribuzione senza regole dei depliant di negozi, supermercati, grandi catene di distribuzione, ancora oggi la città è, dal centro alla periferia, invasa da centinaia di volantini che sistematicamente insozzano strade e marciapiedi.

Se da un lato infatti manca quasi totalmente un'azione sanzionatoria - le multe, ad oggi, sono un miraggio - dall'altro il Comune non è mai riuscito a raggiungere accordi con le compagnie di distribuzione. Così si tenterà di ridurre le possibilità di abbandono.

"Firmeremo una ordinanza che impedirà l'installazione di cassette esterne per raccogliere i volantini - spiega l'assessore all'Ecologia Nello Hamel - . Questo ci consentirà di ridurre in parte il fenomeno dell'abbandono per strada, dato che questi contenitori diventano delle vere e proprie pattumiere dopo poco tempo. Chiederemo la collaborazione dei cittadini ma anche degli amministratori di condominio".

Gli annunci sul tema sono stati finora numerosi, che questa sia la volta buona?