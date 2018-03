Spazzamento e scerbatura, Hamel: "In un mese riavvieremo il sistema"

"Nell'arco di un mese miriamo a riavviare e a sistemare le problematiche dello spazzamento e della scerbatura, eliminando le grandi discariche di Agrigento". L'obiettivo dell'assessore all'Ambiente, Nello Hamel, è stato manifestato pubblicamente. E' consapevole l'amministratore comunale del fatto che, nonostante gli sforzi immani che sta facendo, non tutto ancora quadri alla perfezione.

Raccolta differenziata dei rifiuti da portare a regime, discariche a cielo aperto ed erba alta. Sono molteplici le emergenze, tutte comunque correlate. E ad aggravare una situazione già per niente facile ci ono anche le condizioni

della discarica di contrada Matarana a Siculiana, gestita dalla Catanzaro Costruzioni. La discarica raggiunge il limite giornaliero di rifiuti trattabili già intorno alle 11 del mattino e la conseguenza è che tutti gli altri autocompattatori trovano i cancelli chiusi. "Questa situazione ci consente di potere conferire solo l'indifferenziato che noi raccogliamo il giovedì - ha spiegato l'assessore Hamel - perché c'è un quantitativo massimo che può essere conferito e c'è una lunghissima fila di autocompattatori in attesa per poter conferire. Se teniamo gli autocompattatori pieni, poi, non riusciamo a svolgere il giorno successivo l'attività della differenziata. Alcune volte, siamo stati costretti a trasferire il contenuto degli autocompattatori a Lercara".“