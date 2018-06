Spazzatrici meccanizzate? Ce ne sono tre, ma sono macchinari sconosciuti

Spazzatrici meccanizzate: macchinari sconosciuti ad Agrigento. La città ne ha tre a disposizione, di diversa dimensione e potenza, ma le usa solo saltuariamente. Il loro utilizzo dovrebbe essere infatti preceduto da passaggi propedeutici che oggi, a quanto pare, non si è in grado di realizzare. I riflettori sono stati accesi, durante l'ultimo consiglio comunale, da Marcella Carlisi del Movimento Cinque Stelle.

L'assessore all'Ecologia Nello Hamel ha spiegato che il sistema meccanizzato di spazzamento è adoperato dopo i mercati e in zone marginali dove non si creano ripercussioni alla viabilità e alla sosta. Sembra inoltre che lo spazzamento meccanizzato diventerà sempre più importante in futuro visto che, anche nel nuovo bando, le risorse umane dedicate allo spazzamento saranno veramente esigue.