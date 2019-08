Combattono la noia sparando ad un gatto, animale in gravi condizioni

Pomeriggio da incubo per un gatto. Dei balordi hanno cercato di combattere la noia ferendo, quasi a morte, un felino. Il fatto è accaduto tra Agrigento e Raffadali.

Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, ignoti avrebbero scaricato un caricatore di piombini addosso al gatto. Uno o più persone, si sarebbero appostate cercando un bersaglio in movimento. Il felino è stato ferito gravemente, ha perso un occhio e adesso rischia anche la vita.

I proprietari del gatto sono andati in escandescenza ed hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. Non si conoscono, al momento, gli autori del gesto. Il felino, però, è in gravissime condizioni.