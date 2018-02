Attorniato da giovanissimi e in possesso di hashish: finisce nei guai un 17enne

E’ stato notato mentre era accerchiato da un gruppo di giovani agrigentini. Una scena ritenuta subito sospetta dai poliziotti della sezione “Volanti” che si sono avvicinati – in piazzale Rosselli – per un semplice, forse anche banale, controllo. Alla vista della pattuglia della polizia di Stato il gruppetto di giovanissimi si è subito sparpagliato e, tutti a gambe levate, si sono allontanati.

I poliziotti sono però riusciti – dopo un brevissimo inseguimento – ad acciuffarne alcuni. Sono scattate le perquisizioni e proprio addosso a colui che risultava, in prima battuta, essere attorniato dai giovani agrigentini, sono state trovate cinque stecchette – per complessivi 7 grammi – di hashish.

Il diciassettenne egiziano è stato, dunque, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della sezione “Volanti” – coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli – si sono premurati anche di far in modo che il diciassettenne extracomunitario venisse affidato ad una struttura del capoluogo.