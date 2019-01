Marijuana e hashish a pochi passi da scuola: sequestrati involucri di "roba"

La “guerra” allo spaccio di droga non arretra di un solo millimetro. La polizia, molto spesso con le unità cinofile al seguito, si muove fra il centro storico e gli istituti scolastici. Ma non soltanto, appunto, come dimostra il blitz realizzato sabato notte scorso in una discoteca della città.

Ad ogni rastrellamento viene sequestrata droga, abbandonata, in fretta e in furia, lungo il ciglio della strada, ma scattano anche arresti, denunce e segnalazioni – per i consumatori abituali di sostanze stupefacenti – alla Prefettura. Ci stanno provando tutti – polizia e carabinieri appunto – a fronteggiare l’emergenza spaccio che sembra, veramente, oggi più che mai, dilagare in città.

Blitz negli istituti scolastici

Per tre giorni consecutivi, nell’ambito dell’operazione denominata “Scuole sicure”, i poliziotti delle Volanti della Questura di Agrigento hanno controllato – con le unità cinofile della polizia di Palermo e con quella della Guardia di finanza della città dei Templi – gli istituti “Foderà” e “Majorana”. All’esterno delle scuole, i poliziotti hanno trovato e sequestrato circa 12 grammi di “roba”: fra marijuana e hashish. Appare scontato che qualcuno, alla vista delle divise, si sia immediatamente disfatto dello stupefacente. Droga che è stata dunque sequestrata a carico di ignoti.