Spaccio e "scontri" fra immigrati, si rischia una tragedia? Rafforzato il presidio delle forze dell'ordine

Al tavolo del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - svoltosi in Prefettura - c'erano anche più rappresentanti della comunità senegalese. I controlli - per prevenire e reprimere l'allarmante fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel triangolo fra piazza Ravanusella e via Atenea, passando per le vie Cannameli, Boccerie e Vallicaldi, ci sono stati e hanno già prodotto dei risultati. Ma, visto che l'atmosfera sembrerebbe essersi fatta incandescente tant'è che si sono registrati degli scontri fra presunti spacciatori gambiani e i residenti senegalesi, nei prossimi giorni, i controlli diventeranno costanti e collettivi: tutte, indistintamente, le forze dell'ordine saranno schierate in quella porzione del centro di Agrigento. "Perché bisogna garantire l'ordinata e civile convivenza" - ha detto il prefetto di Agrigento: Dario Caputo.

"Abbiamo evidenziato come, rispetto ad episodi delinquenziali o di malavita che si riscontrano nell'ambito cittadino, non siamo all'anno zero. L'attività delle forze dell'ordine è costante e continua ed ha già dato una serie di risultati importanti - ha sottolineato, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto - . Rispetto alla fase acuta che si è verificata in questi giorni, le forze dell'ordine non hanno fatto mancare e non faranno mancare una loro presenza e un'attività ancora più incisiva per reprimere eventuali illegalità, ma anche per garantire quel contesto all'interno del quale sarà più facile prevenire la commissione di ogni tipo di reato - ha aggiunto il prefetto Caputo che ha ringraziato tutte le forze dell'ordine - . L'azione delle forze dell'ordine sarà collettiva, con una presenza costante nelle prossime giornate, negli ambiti interessati da questi fenomeni, a garanzia della sicurezza delle comunità e per la tranquillità dei cittadini agrigentini".

Al vertice, convocato d'urgenza, oltre ai rappresentanti di tutte le forze dell'ordine era presente anche il sindaco Lillo Firetto e alcuni rappresentanti della comunità senegalese. La Prefettura ha voluto che ci fossero anche loro per tracciare le strade da percorrere per sensibilizzare - all'ordinata convivenza - tutte le comunità coinvolte. Strade indispensabili per evitare che si consumi qualche tragedia. "Perché Agrigento non lo merita!" - aveva già sottolineato, prima del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto Dario Caputo - .