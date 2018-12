"Trovati in possesso di 4 chili di hashish", arrestati 3 giovani: c'è anche una 17enne

Sarebbero stati trovati in possesso di quasi 4 chili di hashish. Tre agrigentini, fra cui una minorenne diciassettenne, sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri. E' accaduto tutto in una struttura ricettiva - un B&B - del centro storico. I due uomini - Andrea Gueli di 26 e Amedeo Alex Ricci di 20 anni - sono stati portati al carcere "Di Lorenzo" di contrada Petrusa. La minorenne è stata, invece, posta in una apposita struttura per minori fuori provincia. Nell'abitazione di uno dei ragazzi, quando le perquisizioni si sono poi estese anche alle loro residenze, sempre i carabinieri hanno trovato - e sequestrato - un panetto di marijuana.

Il blitz dei militari dell'Arma è scattato, ieri sera, in una camera della struttura ricettiva. Ed è proprio nella stanza che è stata trovata la "roba": 39 panetti di hashish, nonché un coltello sporco di stupefacente e un bilancino di precisione. Per i tre è subito, in flagranza di reato, scattato l'arresto.

Poi, appunto, le perquisizioni si sono estese anche alle loro abitazioni e in una di queste i carabinieri di Agrigento hanno trovato un panetto di marijuana, dal peso di un etto.

L’operazione svolta rientra in una forte intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati vari i blitz effettuati in tutta la provincia dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento.