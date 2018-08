Spaccio, evasione ed eventi musicali non autorizzati: 3 arresti e 2 denunce

Un diciottenne è stato arrestato, nel centro storico di Agrigento, perché trovato in possesso di oltre mezzo etto di hashish. Due quarantenni di Licata sono finiti nei guai, invece, per evasione dagli arresti domiciliari. Ma c'è stato anche il titolare di un locale che è finito nei guai - una denuncia penale - per aver organizzato un evento musicale senza le necessarie autorizzazioni.

Già da ieri, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno fatto scattare un vasto dispositivo di controllo del territorio, nel capoluogo e lungo il litorale della provincia. Un controllo per prevenire ogni forma di illegalità e garantire un Ferragosto sicuro. Decine di militari, con “gazzelle” e moto, saranno impiegati soprattutto nelle aree più critiche della provincia, oltre che per la prevenzione dei reati, anche con l’obiettivo della sicurezza stradale. Itinerari turistici, spiagge, arterie stradali principali e secondarie, saranno dunque presidiati in modo intensivo dai militari dell’Arma.

Una vera e propria task force che ha già raccolto i primi risultati: nelle ultime ore, nel pieno centro storico di Agrigento, i carabinieri hanno notato lungo i vicoli un giovane del Gambia che avevano uno strano comportamento. Durante un controllo più approfondito - con perquisizione personale - dalle tasche dei pantaloni del giovane è saltato fuori un involucro contenente oltre mezzo etto di hashish. E' stato arrestato, e portato in carcere, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

A Licata, i militari dell’Arma hanno, invece, sorpreso due quarantenni, sottoposti agli arresti domiciliari, mentre erano a spasso per il centro cittadino. Sono stati arrestati entrambi.

A Montallegro, in prossimità delle spiagge, i carabinieri hanno scoperto che in uno stabilimento balneare era stato organizzato un evento musicale senza le previste autorizzazioni. Il titolare è stato denunciato.

A Porto Empedocle, in centro storico, è stato, invece, scovato un senegalese 45enne che vendeva scarpe di varie marche, risultate contraffatte. La merce è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato per commercio di prodotti con marchio contraffatto.

Non mancheranno, come dimostra quest'ultima denuncia, i controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Controlli che, appunto, sono stati intensificati anche lungo gli arenili della provincia, con il supporto delle polizie municipali, per evitare in particolar modo l’accensione di fuochi pericolosi e non autorizzati, falò ed ogni altra possibile forma di bivacco sulle spiagge.