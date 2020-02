Spaccio di droga, 52enne di Ribera a processo due volte

Sono quattro gli episodi di presunta attività di spaccio, per questo, un riberese è andato a processo due volte. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, si divide in due tronconi il processo a carico di Gaetano Clemente. Il 52enne di Ribera è stato arrestato lo scorso giugno dai carabinieri, indagato per tentata estorsione e detenzione al fine di spaccio.

Domani, infatti, è prevista la prima udienza del processo con il rito abbreviato. Clemente è accusato di detenzione di 200 grammi di droga. Il secondo processo, invece, è fissato per il 19 febbraio prossimo. L’udienza collegiale a carico di Clemente a seguito del giudizio immediato chiesto dalla Procura della Repubblica e disposto dal giudice Alberto Davico. La droga proveniente da Palermo, sarebbe stata occultata e trasportata in auto fino a Ribera.

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Christian Del Turco. Sono, in tutto, quattro gli episodi di presunta attività di spaccio. Gaetano Clemente è difeso dagli avvocati Giovanni Di Caro e Calogero Vella.