Minorenne prova a sbarazzarsi delle dosi di hashish ed erba: denunciato

Alla vista della pattuglia della polizia ha gettato in mezzo al verde alcuni involucri. Un gesto repentino che non è passato inosservato agli agenti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro e che è anzi costato caro ad un diciassettenne. Il giovane è stato denunciato, infatti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo.

Dovrà rispondere, adesso, dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Perché in quegli involucri - gettati fra il verde della villetta pubblica, recuperati e sequestrati dai poliziotti – c’erano quattro dosi di hashish e una di marijuana. “Roba” che, secondo l’ipotesi investigativa dei poliziotti, avrebbe dovuto essere smerciata ad altri giovanissimi, proprio all’interno di quella villetta. I controlli dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro proseguono quotidianamente.