"Scende dall'autobus con hashish e marijuana", arrestato 17enne

Tornava da Palermo, su un autobus di linea, dopo aver fatto la "scorta" di hashish e marijuana. "Roba" che i carabinieri ritengono volesse "piazzare" durante la movida della notte di Ferragosto. Giunto al terminal di piazzale Rosselli non s'aspettava certamente di ritrovarsi davanti una pattuglia dei carabinieri. Una delle tante che setacciava tanto il centro di Agrigento, quanto tutta l'area costiera.

E' un diciassettenne nigeriano - ospite di una comunità d'accoglienza per minorenni di Santa Elisabetta - il giovane che è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga - circa mezzo chilo, fra hashish e marijuana, - è stata, naturalmente, sequestrata. Il giovane immigrato è stato, invece, portato al "Malaspina".