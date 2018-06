"Spaccio di hashish e cocaina", contestate intercettazioni per 23 indagati

Va avanti l'udienza preliminare per i 23 indagati, quasi tutti di Ribera, coinvolti in una vicenda di spaccio di hashish e cocaina. Il giudice Alberto Davico - si legge sul Giornale di Sicilia - dovrà decidere sulle osservazioni presentate dai legali degli indagati, che contestano l'inutilizzabilità delle intercettazioni poiché non sarebbero stati rispettati i termini della data di iscrizione nel registro degli indagati. Il giudice si è riservato di decidere ed ha rinviato l'udienza al 19 ottobre.