"Spaccio di droga a giovanissimi in pieno centro", arrestato un 25enne

Spaccio di droga in pieno centro a Ribera. I carabinieri - si legge sul quotidiano La Sicilia - hanno arrestato un 25enne di origine tunisina mentre spacciava stupefacenti tra piazza Giovanni XXIII e corso Umberto I.

I militari - si legge sul quotidiano - lo hanno fermato mentre stava per consegnare una dosa di hashish ad un giovane. Nelle tasche del tunisino, sono state trovate una ventina di dosi pronte per essere spacciate. Dopo averlo condotto in caserma, i militari hanno scoperto che il 25enne non aveva il permesso di soggiorno. Li hanno arrestato e condotto nel carcere di Sciacca.