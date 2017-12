"Spaccio di droga a cavallo fra tre province", otto condanne e dieci assoluzioni

Otto condanne e dieci assoluzioni in due distinti processi che scaturivano da altrettante operazioni antidroga. Le sentenze sono state emesse dal giudice Gianfranca Claudia Infantino che ha voluto chiudere i due casi, che si trascinavano da parecchi anni, entro il 2017. Il principale troncone riguardava l’inchiesta antidroga “Panis” che il 23 settembre del 2011 ha fatto scattare 23 arresti (17 in carcere e sei ai domiciliari), eseguiti dai carabinieri. Agli imputati (difesi fra gli altri dagli avvocati Calogero Meli, Viviana Termini e Angela Porcello) si contestava di avere messo in piedi un giro di spaccio di cocaina, hashish ed eroina a Canicattì. L’inchiesta non ha avuto un grosso riscontro visto che dieci dei quattordici imputati sono stati assolti. Anche per i quattro condannati alcune accuse singole sono cadute o sono state riqualificate in fatti meno lievi.

Si tratta di Gioacchino Amato, 38 anni (sei mesi di reclusione); Samuela Puma, 31 anni (4 mesi); Vincenzo Mongitore, 33 anni (2 anni e 10 mesi) e Alfonso Mantione, 29 anni (1 anno e 4 mesi). Questi gli assolti: Hosni Ben Brahem, 35 anni; Moncef Ben Dhafer, 42 anni; Giuseppa Nobile, 56 anni; Diego Guarneri, 36 anni; Tanja Van Den Abbeele, 36 anni; Alessandro Vincenzo Maurici, 37 anni; Biagio Campanella, 32 anni; Antonio Guarneri, 37 anni; Calogero Argangelo Morreale, 37 anni e Francesco Cipolla. Altri quattro imputati, invece, coinvolti nell’inchiesta “Fruit and drug”, sono stati condannati. Anche questa sentenza è stata emessa dal giudice Gianfranca Claudia Infantino che ha inflitto 1 anno di reclusione a Cono Angelo Ciotta, 31 anni, di Ravanusa; 1 anno e 6 mesi a Calogero Messina, 35 anni, di Canicattì; 1 anno e 8 mesi a Giacinto Genova, 50 anni, di Delia e 1 anno e 2 mesi ad Hatan Mohamed, 45 anni, originario del Marocco e residente a Licata. Gli imputati (difesi dagli avvocati Angela Porcello, Giuseppe Contato, Ignazio Valenza e Giuseppe Fazio) erano stati coinvolti nell’operazione della Guardia di Finanza, scattata l’8 novembre del 2011, che aveva fatto finire diciassette persone in carcere e altre due ai domiciliari. L’inchiesta avrebbe sgominato un giro di droga fra le province di Palermo, Caltanissetta e Agrigento.