"Spacciava erba e cocaina nel bagno di una discoteca", arrestato 18enne

Un diciottenne – che stava spacciando nel bagno della discoteca - è stato arrestato perché trovato in possesso di 50 dosi di cocaina, di pochi grammi di marijuana e di 175 euro. Altri due ragazzini – controllati fuori dalla discoteca - invece sono stati segnalati, sempre alla Prefettura, quali consumatori abituali di stupefacenti. A predisporre i maxi controlli, per prevenire e reprimere l’illecito traffico di sostanze stupefacenti appunto, è stato il questore Maurizio Auriemma. A coordinare sul campo tutte le attività è stato, invece, il commissario capo, dirigente delle Volanti, Francesco Sammartino.

Quello realizzato sabato notte avrebbe dovuto essere, forse, una semplice verifica amministrativa, ma in realtà notando il comportamento di molti giovanissimi – minorenni per la maggior parte – i poliziotti hanno avviato verifiche più approfondite. In bagno è stato trovato un diciottenne, residente nel Trapanese, che verosimilmente stava spacciando cocaina e marijuana. E’ stato arrestato e su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato portato in carcere. Fuori dal locale, invece sono stati trovati altri due giovanissimi in possesso di 0,3 di hashish e anche in questo caso è stata fatta la segnalazione in Prefettura.

I poliziotti hanno anche, durante la notte di rastrellamenti, elevato una dozzina di contravvenzioni per mancato rispetto del codice della strada, controllato persone sottoposte ai domiciliari o ad altre misure. La posizione amministrativa di tre esercizi pubblici, fra quelli controllati, risulta essere ancora al vaglio.