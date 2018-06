"Tagliavano" la cocaina davanti ad un bimbo di 3 anni, scattano due arresti

Suddividevano le “strisce” di cocaina davanti a un bambino di tre anni, utilizzando la tessera sanitaria del piccino. Un uomo e una donna – la madre del piccolo – sono stati arrestati dai carabinieri di Agrigento dopo l’irruzione fatta, nelle ultime ore, nell’abitazione della zona dello stadio “Esseneto”. A finire nei guai – accusati dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – sono stati due romeni di 26 e 29 anni.

I carabinieri di Agrigento hanno deciso di fare irruzione nella residenza dopo diversi appostamenti e pedinamenti. Scattato il blitz, i militari dell’Arma si sono trovati davanti agli occhi una situazione più che allarmante: la donna ventiseienne e il ventinovenne stavano “confezionando” – secondo l’accusa - le dosi di cocaina davanti al piccino di appena tre anni.

Entrati nella cucina dell’appartamento, i militari hanno constatato che, mentre i due stavano suddividendo le ‘strisce di coca’ utilizzando proprio la tessera sanitaria intestata al bambino, il piccoletto stava giocando proprio sul tavolo, di fronte alla madre.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato complessivamente circa 14 grammi di cocaina, già suddivisa in oltre 20 dosi, ma anche due bilancini di precisione, sostanza verosimilmente utilizzata per il “taglio” e materiale per il “confezionamento” della droga. “Roba” che avrebbe poi fruttato alcune centinaia di euro di guadagno.

I due – B. P. di 26 anni e A. L. di 29 anni – sono stati arrestati in flagranza di reato. Il sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, ha disposto per entrambi i domiciliari.