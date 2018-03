Trovato in possesso di 22 dosi di hashish, arrestato un diciannovenne

Spacciava droga in via Gallo. I carabineri di Agrigento lo hanno sorpreso, ed arrestato in flagranza di reato, mentre sarebbe stato intento a cedere le dosi di hashish già confezionate che aveva in tasca. Ventidue le dosi che i militari dell'Arma gli hanno trovato addosso e sequestrato. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un diciannovenne del Gambia - richiedente asilo politico - è stato arrestato.

La "roba" è stata, naturalmente, posta sotto sequestro. Avrebbe "fruttato" diverse centinaia di euro. In attesa della convalida, il sostituto procuratore di turno ha disposto che il giovane del Gambia restasse nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri.

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, da mesi ormai, hanno predisposto e realizzato quella che è una vera e propria intensificazione dei controlli per cercare di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sia in città che in provincia. I dati statistici rilevano infatti che nei periodi festivi aumenta il consumo di droghe e, inevitabilmente, lievita lo spaccio.