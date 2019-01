Messa in sicurezza della Sp 17b, ecco come e quando presentare le offerte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Entro il 24 gennaio è possibile presentare le offerte per la gara dei lavori di intervento urgente per la messa in sicurezza della S.p. 17B Raffadali – Siculiana in corrispondenza delle frane al km. 0+900 e al km. 9+800. I lavori interessano i comuni di Agrigento e di Raffadali. Si tratta del terzo bando di gara programmato nel mese di gennaio dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L'importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza è di 625.000 euro, compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/2008) pari a 18.700 euro. L'importo a base d’asta, soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza è di € 606.250. I costi della mano d’opera sono pari ad € 112.408,51.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per le ore 12:00 del 24 gennaio 2019, mentre la data dell'apertura delle offerte avverrà il giorno 28 Gennaio alle ore 9:00. L’apertura delle offerte avrà luogo presso la Sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio, situata in Via Acrone al n.27 ad Agrigento.

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale della consegna dei lavori.

La procedura di gara è gestita integralmente in modalità telematica e dunque verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.

Per partecipare alla gara occorre collegarsi al sito ed accedere alla sezione Portale Appalti al seguente indirizzo: http://gare.provincia.agrigento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp .