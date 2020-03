Sospetto caso di Coronavirus su aereo per Lampedusa: passeggeri in isolamento

Sospetto caso di Coronavirus su un aereo - della compagnia Dat - che, ieri sera, è decollato da Palermo ed è atterrato, alle 21 circa, all'aeroporto di Lampedusa. Protagonista: uno studente lampedusano che stava rientrando dal Nord e che, essendo partito da Bergamo: zona già ritenuta a rischio contagio, è stato denunciato, dai carabinieri, per inosservanza al provvedimento d'autorità.

Notando qualcosa di strano - non è chiaro se il passeggero avesse sintomi influenzali o se il sospetto è sorto controllando la documentazione degli imbarcati - tutti i passeggeri, una volta che l'aereo è atterrato, sono stati tenuti per circa 20 minuti sul velivolo. Poi hanno potuto lasciare il mezzo e hanno raggiunto l'aerostazione. A qualcuno dei passeggeri è stato detto, pare dalle forze dell'ordine, di mettersi in isolamento volontario in attesa dell'arrivo dell'esito del tampone fatto allo studente lampedusano che rientrava dal Nord. Per avere l'esito pare che siano state preventivate dalle 36 alle 48 ore.

Mentre un giovane, sceso da quell'aereo, auspicava che si mettessero in isolamento volontario a anche coloro che erano andati a prendere i passeggeri atterrati a Lampedusa, qualcuno - forse perché aveva fretta di raggiungere il posto di lavoro - s'è allontanato dall'aeroporto. Fra chi si è allontanato, anche un vigile del fuoco che è stato subito contattato dalle autorità presenti all'aerostazione ed è stato invitato a lasciare il posto di lavoro e a recarsi a casa, in attesa dei risultati del tampone eseguito al passeggero.

L'aereo, stamattina, non è decollato. E' stato sottoposto - in via precauzionale - ad una procedura di disinfestazione e sanificazione. Fra quanti erano imbarcati su quell'aereo, adesso, naturalmente, cresce l'apprensione in attesa di conscere l'esito del tampone rinofaringeo eseguito al lampedusano che stava rientrando dal Nord.

Proprio i lampedusani, in queste ore, invocano - soprattutto dopo quanto è accaduto ieri sera - maggiori controlli anche all'aeroporto della più grande delle isole Pelagie.