Chiusura impianto di compostaggio, posticipata la raccolta dell'umido

Il Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e l’assessore con delega all’Ecologia Francesco Morreale avvisano i cittadini che, a causa della chiusura per manutenzione dell'impianto di compostaggio gestito dalla società "RACO S.r.l." di Catania, lunedì 13 maggio non sarà effettuata la raccolta dell'umido. Martedì, 14 maggio, invece sarà effettuata la raccolta come da calendario. Mercoledì 15 maggio, sarà effettuata solo ed esclusivamente la raccolta dell'umido. Il sindaco Giuseppe Pendolino e l’assessore comunale all’Ecologia, Francesco Morreale, ringraziano i cittadini per la collaborazione scusandosi per il disagio causato.