"Operazione Switch on", sorveglianza speciale per un 46enne

Il tribunale di Palermo – sezione I Penale – misure di prevenzione ha applicato, su proposta del questore di Agrigento, ad un 46enne di Palermo ma residente a Palma di Montechiaro, L.M.F., la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 2, accogliendo la proposta a firma del questore di Agrigento.

L.M.F., è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo braccialetto elettronico. Elemento di spicco all’interno di una associazione per Delinquere finalizzata ai reati contro il patrimonio come: furti di rame, rapine, ricettazione. Il 46enne era finito nell’operazione della Polizia di Stato denominata "Switch on".

Inoltre, su proposta del auestore di Agrigento, è stata applicata la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per la durata di anni 1, nei confronti di C.G., nato e residente a Licata, di 41 anni. Personaggio di elevata pericolosità sociale incline alla commissione di innumerevoli reati (contro il patrimonio e la persona).