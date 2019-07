Resta fuori casa dopo le 20 per cucinare alla sagra: arrestato e rimesso in libertà

E' rimasto fuori casa oltre le venti, anche se sorvegliato speciale, per andare a cucinare alla festa di San Pietro a Sciacca, per questo un uomo di Sciacca, F.N. di 63 anni è stato arrestato e poi rimesso in libertà dal giudice. A raccontare la vicenda è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

L'uomo è stato comunque già rimesso in libertà: per il suo difensore, infatti, non c'era la volontà di violare la misura giacché lo stesso stava facendo ritorno a casa (è stato individuato in sella ad una bici elettrica) e si è semplicemente attardato rispetto all'orario previsto.